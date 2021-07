Tony Bennett e Lady Gaga: storia di un’amicizia nata sulle note del jazz (Di martedì 20 luglio 2021) Tony Bennett e Lady Gaga tornano a collaborare e si esibiranno per l’ultima volta insieme in due attesissimi concerti il 3 e 5 agosto alla prestigiosa Radio City Music Hall a New York City. Due eventi speciali e imperdibili che faranno contenti tutti i fan della poliedrica popstar che torna qui in ‘versione jazz’ in coppia con il mostro sacro della musica, Tony Bennett, in occasione del suo compleanno proprio il 3 agosto. “Sono onorata e felice di festeggiare il 95esimo compleanno di Tony assieme a lui con questi due concerti speciali” – scrive ... Leggi su domanipress (Di martedì 20 luglio 2021)tornano a collaborare e si esibiranno per l’ultima volta insieme in due attesissimi concerti il 3 e 5 agosto alla prestigiosa Radio City Music Hall a New York City. Due eventi speciali e imperdibili che faranno contenti tutti i fan della poliedrica popstar che torna qui in ‘versione’ in coppia con il mostro sacro della musica,, in occasione del suo compleanno proprio il 3 agosto. “Sono onorata e felice di festeggiare il 95esimo compleanno diassieme a lui con questi due concerti speciali” – scrive ...

