Tommaso Zorzi | rottura con Oppini definitiva? L’ex gieffino smaschera tutto

Advertising

ZambucoGiusy : #taleequaleshow Tommaso zorzi al posto di malgioglio sarebbe cosa buona e giusta #tzvip - Farfalla_33 : RT @WantTomtom: Tommino, abbiamo le prove che anche tu non sei da meno. Sappi, comunque, che essere osservato da Tommaso Zorzi con gli occh… - wilqns : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - nancyoongi : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - Claudia08301771 : io vorrei avere un fotografo come Tommaso Zorzi gli fa video e foto stupende...,ma dove lo trovi un altro cosi#tzvi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Quanto vi manca il GF Vip? La quinta edizione del reality show di Canale 5 è stata una delle più lunghe di sempre: quasi sei mesi in compagnia dei 'vipponi'. A vincere l'edizione è stato, seguito da Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Ancora oggi, a distanza di mesi, i fan seguono quotidianamente le avventure dei loro beniamini, ai quali si sono affezionati tantissimo ...Stefania aveva stretto, infatti, un forte legame con. Ed è stato proprio quest'ultimo che in più di una occasione ha avuto degli aperti contrasti con l'influencer. Usciti dalla casa ...Francesco Oppini di recente è stato al centro delle polemiche perché uno dei suoi amici, durante una diretta su Instagram, ha pronunciato la F-Word. Francesco Oppini: la verità su Tommaso Zorzi. Leggi ...Da Temptation Island Vip al GF Vip, indiscrezione bomba: che colpo per Signorini, ecco chi potrebbe esserci nella prossima edizione.