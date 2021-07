Tommaso Zorzi e Oppini hanno litigato? Il figlio di Alba Parietti svela la verità (Di martedì 20 luglio 2021) Tommaso Zorzi e Francesco Oppini dopo il GF Vip hanno litigato? Il figlio di Alba Parietti ha vuotato il sacco e svelato la verità. Tommaso Zorzi è il vincitore dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip. Durante il corso di quest’esperienza, l’influencer si è particolarmente legato a Francesco Oppini con cui è nata L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 20 luglio 2021)e Francescodopo il GF Vip? Ildiha vuotato il sacco eto laè il vincitore dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip. Durante il corso di quest’esperienza, l’influencer si è particolarmente legato a Francescocon cui è nata L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

ASannais : RT @blogtivvu: Bacio tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: l’Etna in eruzione fa da romantica cornice – FOTO - blogtivvu : Bacio tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: l’Etna in eruzione fa da romantica cornice – FOTO - SimplyLina5 : @Lunetta_abyss Solo ZORZI Poteva. Qualche nome?? Diverso da Tommaso. STANZIANI Continua a ballare NOI SEMPRE CON VOI. ?????????????? - Contessa_Patty : ?????? @tommaso_zorzi sei un impunito ?????? #tzvip - spupsy : TOMMASO ZORZI MA PERCHÉ CAVOLO ASPETTI SEMPRE IL MOMENTO IN CUI DECIDO DI MOLLARE TWITTER UN SECONDO, PERCHÉ -