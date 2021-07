Tokyo2020 e Covid | Muto “Se casi aumentano valuteremo”

(Di martedì 20 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Toshironon esclude la cancellazione all’ultimora delle Olimpiadi dia causa del-19. Ci sono stati altri 10di nuovo Coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il numero totale delle persone contagiate a 68; un allarme che il capo organizzatore dei Giochi Estivi giapponesi non solo non trascura ma anzi tiene decisamente d’occhio, ammettendo anche la possibilità, in extremis, di annullare la rassegna a cinque cerchi. Alla domanda, in conferenza stampa, se i Giochi, che dovrebbero aprirsi venerdì, potrebbero essere ancora cancellati,ha ammesso ...

Commenta per primoaccoglie gli atleti, ma è ancora a rischio cancellazione. Queste le parole del capo del comitato organizzativo, Toshiro Muto in conferenza stampa: 'Abbiamo avuto una riunione l'altro giorno ......giacigli erano stati ideati per scoraggiare i rapporti intimi - ulteriore restrizione anti --... L'ARTICOLO, esistono davvero nel Villaggio i letti antisesso? Un atleta li ha messi alla .Sono a Tokyo 23 top 50 ATP (dieci tra i migliori 20) e 33 top 50 WTA, un po’ perché l’amore tra il tennis e i cinque cerchi non è mai scoppiato (QUI ne parliamo in un podcast), un po’ per la ...Toshiro Muto, capo del Comitato organizzatore, non esclude la cancellazione last minute se la situazione dovesse peggiorare ...