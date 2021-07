TimVision, un calcio al bilancio di Tim (Di martedì 20 luglio 2021) Tim aggiorna le previsioni: pesa il nuovo costo del calcio Il Giornale, pagina 21, di Maddalena Camera. L’incertezza sulla realizzazione della rete unica, i costi di lancio della piattaforma TimVision concentrata sul calcio e l’arrivo di nuovi player nel mercato del fisso come Iliad pesano sui target finanziari di Telecom. Ieri in una giornata pessima per i mercati finanziari Tim ha aggiornato i suoi piani, con numeri al ribasso e il titolo ne ha pesantemente risentito perdendo il 4,3% a 0,37 euro ad azione portando la capitalizzazione della società a 5,6 miliardi di euro. «La dinamica dei costi legati all’iniziativa sul ... Leggi su tvzoom (Di martedì 20 luglio 2021) Tim aggiorna le previsioni: pesa il nuovo costo delIl Giornale, pagina 21, di Maddalena Camera. L’incertezza sulla realizzazione della rete unica, i costi di lancio della piattaformaconcentrata sule l’arrivo di nuovi player nel mercato del fisso come Iliad pesano sui target finanziari di Telecom. Ieri in una giornata pessima per i mercati finanziari Tim ha aggiornato i suoi piani, con numeri al ribasso e il titolo ne ha pesantemente risentito perdendo il 4,3% a 0,37 euro ad azione portando la capitalizzazione della società a 5,6 miliardi di euro. «La dinamica dei costi legati all’iniziativa sul ...

