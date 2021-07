(Di martedì 20 luglio 2021) TFAVI: il Ministero ha pubblicato il decreto n. 675 del 6 luglio con cui si attiva il nuovodi specializzazione per il conseguimento del titolo utile per l'insegnamento sui posti di. Ecco leche attivano il corso e man mano le pagine aggiornate, in cui sarannocon relativa scadenza di presentazionedomanda (la scadenza dipende dalle singole). L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : TFA sostegno VI ciclo, i nuovi bandi pubblicati: Università della Tuscia. Scadenze e info - AniefTorino : TFA sostegno VI ciclo: cosa studiare? Preparati con Eurosofia - EdizioniSimone : ?? Bandi Tfa sostegno 2021 in uscita: ecco le Università che hanno già pubblicato In alcune Università si può fare… - ProDocente : TFA sostegno VI ciclo: cosa studiare? Preparati con Eurosofia - orizzontescuola : TFA sostegno VI ciclo: cosa studiare? Preparati con Eurosofia -

Ultime Notizie dalla rete : TFA sostegno

Orizzonte Scuola

In arrivo in questi giorni i bandi di selezione del2021, destinati ai corsi di specializzazione sulorganizzati e gestiti dai diversi Atenei. Ogni Università seguirà tempi diversi per l'espletamento delle prove, ad accezione ...... costituisce un prezioso kit per supportare e accompagnare tutti i docenti e aspiranti docenti ad approfondire le tematiche relative al superamento delle prove di accesso alVI CICLO. L'...Marcello Pacifico: "Del Patto per la Scuola di maggio non sono rimaste che le briciole. Si è scelta una strada che sposta solo il problema e non lo risolve" ...Nomine in ruolo docenti per l'anno scolastico 2021/22: sono 112.473 i posti autorizzati complessivamente dal MEF.