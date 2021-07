Temptation Island, Massimo Colantoni ricerca l’ex Ilaria Teolis : “Era a cena con un altro” (Di martedì 20 luglio 2021) Massimo Colantoni, protagonista della settima edizione di Temptation Island, torna a far parlare di se grazie ad un singolo scritto per l’ex fidanzata Ilaria Teolis. La canzone intitolata “Noi eravamo” ha proprio come tema il rapporto tormentato avuto con la Teolis, con la quale si è separato proprio inseguito al percorso intrapreso nel reality. Uscito dal programma Massimo ha inizato una relazione con la tentatrice Sonia Onelli, non andata a buon fine. Così, il giovane cantautore ha deciso di tentare ad un confronto con la fidanzata ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 20 luglio 2021), protagonista della settima edizione di, torna a far parlare di se grazie ad un singolo scritto perfidanzata. La canzone intitolata “Noi eravamo” ha proprio come tema il rapporto tormentato avuto con la, con la quale si è separato proprio inseguito al percorso intrapreso nel reality. Uscito dal programmaha inizato una relazione con la tentatrice Sonia Onelli, non andata a buon fine. Così, il giovane cantautore ha deciso di tentare ad un confronto con la fidanzata ...

