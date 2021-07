Super cashback di Stato, classifica definitiva a settembre (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 luglio 2021 " L'operazione cashback si è conclusa il 30 giugno e i cittadini che hanno aderito sono ora in attesa dei rimborsi, in arrivo entro il 31 agosto. Ancora in altro mare, invece, ... Leggi su lanazione (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 luglio 2021 " L'operazionesi è conclusa il 30 giugno e i cittadini che hanno aderito sono ora in attesa dei rimborsi, in arrivo entro il 31 agosto. Ancora in altro mare, invece, ...

Advertising

qn_lanazione : Super #cashback di Stato, classifica definitiva a settembre - incazzatanera71 : @StefanoPutinati Vaccinatevi, e vincerete tutti il super cashback - infoiteconomia : Super bonus cashback, classifica chiusa: se non hai vinto puoi ottenere un rimborso? - infoiteconomia : Super cashback rimborso: classifica chiusa, in arrivo il premione - infoiteconomia : «Ecco come ho vinto il super cashback da 1.500 euro» -