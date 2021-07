Stellantis vende gli uffici di Agnelli e Marchionne (Di martedì 20 luglio 2021) Stellantis dà un taglio al passato. Come riportano le pagine torinesi del Corriere della Sera, il gruppo ha inviato una lettera alle maggiori società di intermediazione immobiliare internazionali per avviare una procedura di agency sulla storica palazzina che ospitava gli uffici di Gianni Agnelli e Sergio Marchionne. Il complesso si trova a Torino, al civico L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 luglio 2021)dà un taglio al passato. Come riportano le pagine torinesi del Corriere della Sera, il gruppo ha inviato una lettera alle maggiori società di intermediazione immobiliare internazionali per avviare una procedura di agency sulla storica palazzina che ospitava glidi Giannie Sergio. Il complesso si trova a Torino, al civico L'articolo

