Simona Ventura lavora col figlio di Barbara d’Urso e smorza le polemiche: “Si chiama meritocrazia” (Di martedì 20 luglio 2021) Simona Ventura sta per tornare in tv con la seconda stagione di Discovering Simo, il programma di Real Time. Tra le novità, una che ha a che fare con un retroscena curioso messo in luce dal blog di Davide Maggio. La nuova stagione della trasmissione vede la presenza di una nuova società di produzione che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 20 luglio 2021)sta per tornare in tv con la seconda stagione di Discovering Simo, il programma di Real Time. Tra le novità, una che ha a che fare con un retroscena curioso messo in luce dal blog di Davide Maggio. La nuova stagione della trasmissione vede la presenza di una nuova società di produzione che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Cosmicpolitan_ : RT @tvblogit: Simona Ventura: “La Talpa? Non la farei perché è di Paola Perego. Non tornerò a L’Isola dei Famosi” - TuppenceB2 : @DarkDenic In Sardegna infatti non l'usiamo. Io l'ho sentita per la prima volta qualche anno fa in tv, pronunciata da Simona Ventura ?? - Tele_Visionaro : RT @tvblogit: Simona Ventura: “La Talpa? Non la farei perché è di Paola Perego. Non tornerò a L’Isola dei Famosi” - 95_addicted : Ma Simona Ventura dice sempre le stesse cose nelle interviste? - SerieTvserie : Simona Ventura: “La Talpa? Non la farei perché è di Paola Perego. Non tornerò a L’Isola dei Famosi” -