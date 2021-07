Rudy Zerbi in buona compagnia: “Invitateci adesso” l’annuncio (Di martedì 20 luglio 2021) Rudy Zerbi ha pubblicato un post sui social in buonissima compagnia facendo un appello e un annuncio rivolto a tutti. Ecco di che cosa si tratta. Rudy Zerbi è sempre… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 20 luglio 2021)ha pubblicato un post sui social in buonissimafacendo un appello e un annuncio rivolto a tutti. Ecco di che cosa si tratta.è sempre… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

Hocambiatoipia2 : @weneedzerbisa RUDY ZERBI RUDY ZERBI AAAA QUESTA DIRETTA É ANCORA IL MIO PUNTO DEBOLE - ilariagallotta : RT @ToniaPeluso: Da il pugno e non si spacca aiuto ma Alessandro etilico signore di Tu sì que vales che faceva karate, ballava e si incazza… - its_pam_pam_ : RT @ToniaPeluso: Da il pugno e non si spacca aiuto ma Alessandro etilico signore di Tu sì que vales che faceva karate, ballava e si incazza… - ToniaPeluso : Da il pugno e non si spacca aiuto ma Alessandro etilico signore di Tu sì que vales che faceva karate, ballava e si… - its_justsofia_ : @Aurora66886500 non sa ancora della mia storia con Rudy Zerbi -