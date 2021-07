Peter Lindbergh protagonista della prima Tribute Collection di Zara

(Di martedì 20 luglio 2021) Nel mondofotografia, il nome diera molto conosciuto e ben visto. Ed è alla sua arte che vuole rendere omaggio la nuova capsuledi, o meglio una, ladel suo genere. Il brand del gruppo Inditex ha voluto ricordare il lavoro svolto dal fotografo scomparso nel 2019.ha racchiuso nel suo obiettivo la bellezza di tantissime celebrità (modelle, attrici) come Naomi Campbell, Monica Bellucci, Cindy Crawford, Kate Moss, Isabella Rossellini, Kate Winslet ...

Zara lancia la sua prima Tribute collection. Si tratta di una collezione di T - shirt e felpe con le stampe di alcune delle fotografie iconiche scattate da, e curate dal suo amico di sempre, il direttore creativo Fabien Baron. Protagoniste sui capi Amber Valletta, Linda Evangelista, Helena Christensen, Lynne Koester e Kate Moss, in ...Una selezione di fotografie diè protagonista del progetto ZaratTribute del direttore artistico Fabien Baron . La collezione limitata è un omaggio al grande fotografo tedesco scomparso quasi due anni, di cui Baron ...Una selezione di fotografie di Peter Lindbergh è protagonista del progetto ZaratTribute del direttore artistico Fabien Baron.Attraverso immagini in bianco e nero, senza ritocchi e spogliate di ogni artificio, Peter Lindbergh è stato capace di parlare a un pubblico internazionale per molto tempo. Le sue fotografie, un'opera ...