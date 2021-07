Per viaggiare in Europa non basta il green pass: cos’è e come si ottiene il Plf (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo la notizia del gruppo di passeggeri respinti all’aeroporto di Malpensa nonostante in possesso del green pass, ma privi del Plf (ovvero del passenger Locator Form), vediamo cos’è questo documento burocratico che ci consente di viaggiare in Europa. Si tratta di un modulo con cui vengono raccolte informazioni sull’itinerario di viaggio, recapito telefonico e indirizzo di permanenza sul territorio per permettere all’Autorita? sanitaria di contattare tempestivamente il passeggero, qualora esposto ad una malattia infettiva diffusiva durante il viaggio in ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo la notizia del gruppo dieggeri respinti all’aeroporto di Malpensa nonostante in possesso del, ma privi del Plf (ovvero delenger Locator Form), vediamoquesto documento burocratico che ci consente diin. Si tratta di un modulo con cui vengono raccolte informazioni sull’itinerario di viaggio, recapito telefonico e indirizzo di permanenza sul territorio per permettere all’Autorita? sanitaria di contattare tempestivamente ileggero, qualora esposto ad una malattia infettiva diffusiva durante il viaggio in ...

