Niente intesa sul processo penale, Draghi non esclude il ricorso alla fiducia (Di martedì 20 luglio 2021) AGI - Il Movimento 5 stelle sta valutando quali e quanti emendamenti presentare alla riforma del processo penale ma la strada per un accordo resta in salita perché al momento il governo intende aprire solo a modifiche tecniche, senza stravolgere il testo. Nell'incontro tenutosi questa mattina a palazzo Chigi tra Mario Draghi e Giuseppe Conte non si è parlato di blindare il testo anche se il presidente del Consiglio non esclude affatto la soluzione di ricorrere al voto di fiducia. L'incontro fra Conte e Draghi L'ex presidente del Consiglio ha usato toni concilianti, ... Leggi su agi (Di martedì 20 luglio 2021) AGI - Il Movimento 5 stelle sta valutando quali e quanti emendamenti presentareriforma delma la strada per un accordo resta in salita perché al momento il governo intende aprire solo a modifiche tecniche, senza stravolgere il testo. Nell'incontro tenutosi questa mattina a palazzo Chigi tra Marioe Giuseppe Conte non si è parlato di blindare il testo anche se il presidente del Consiglio nonaffatto la soluzione di ricorrere al voto di. L'incontro fra Conte eL'ex presidente del Consiglio ha usato toni concilianti, ...

