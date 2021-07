Nato Niccolò Brignano, figlio di Enrico e di Flora Canto (Di martedì 20 luglio 2021) . La gioia della primogenita Martina che accoglie il fratellino. (Instagram)In tempi dove il sorriso stenta a trovare lo spazio che meriterebbe e di cui tutti noi nuova avremmo bisogno, la nascita di una vita regala forza e speranza. Poco più di una settimana fa vi è stato l’evento della nascita della secondogenita di Bélen Rodriguez, Luna Marì, oggi la buona novella riguarda Enrico Brignano e la sua compagna Flora Canto che hanno annunciato la nascita del loro secondo figlio di nome Niccolò. Ti potrebbe interessare>>> Belen Rodriguez, spunta la foto di Luna ... Leggi su ck12 (Di martedì 20 luglio 2021) . La gioia della primogenita Martina che accoglie il fratellino. (Instagram)In tempi dove il sorriso stenta a trovare lo spazio che meriterebbe e di cui tutti noi nuova avremmo bisogno, la nascita di una vita regala forza e speranza. Poco più di una settimana fa vi è stato l’evento della nascita della secondogenita di Bélen Rodriguez, Luna Marì, oggi la buona novella riguardae la sua compagnache hanno annunciato la nascita del loro secondodi nome. Ti potrebbe interessare>>> Belen Rodriguez, spunta la foto di Luna ...

Enrico Brignano e Flora Canto genitori per la seconda volta: 'Ti aspettavamo da sempre' Enrico Brignano e Flora Canto diventano genitori per la seconda volta, È nato Niccolò . A dare la notizia sulla propria pagina Instagram è lo stesso comico romano. Ma una particolare coincidenza, evidenziata dalla Canto in un post social, ha caratterizzato il momento della ...

Enrico Brignano e Flora Canto diventano genitori per la seconda volta, È nato Niccolò. A dare la notizia sulla propria pagina Instagram è lo stesso comico romano. Ma una particolare coincidenza, evidenziata dalla Canto in un post social, ha caratterizzato il momento della ...