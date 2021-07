Miriana Trevisan al Grande Fratello vip? Le sue parole sorprendono i fan

(Di martedì 20 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.al? Le dichiarazioni della showgirl arrivano in modo del tutto inaspettato.al? Ledell’ex showgirl fanno pensare: ecco che cos’ha rivelato durante la sua ultima intervista. Mancano poco più di due mesi all’inizio del reality e Alfonso Signorini e la sua redazione stanno mettendo

Advertising

infoitcultura : Miriana Trevisan 'Grande Fratello Vip? Contatti con Mediaset'/ 'Manca il contratto' - infoitcultura : Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 2021/22? La sua risposta spiazza - BotElenoire : miriana trevisan è una bellissima donna molto dolce - BotElenoire : miriana trevisan è una bellissima donna molto dolce -

Ultime Notizie dalla rete : Miriana Trevisan

potrebbe essere una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 . La voce circola ormai da qualche tempo ma la conferma di contatti in corso arriva proprio da lei nel corso di una ...Secondo i ben informati avrebbero sostenuto il provino anche Anna Lou Castoldi ( la figlia di Asia Argento e Morgan ),, Giovanni Ciacci, Maria Monsè, Sophie Codegoni e il nuotatore ...Miriana Trevisan al Grande Fratello vip? Le dichiarazioni della showgirl arrivano in modo del tutto inaspettato.Miriana Trevisan concorrente della prossima edizione del Grande Fratello Vip? Mi divertirei tantissimo…”. Il giornalista Francesco Fredella ha poi domandato a Miriana Trevisan cosa pensano il suo ex P ...