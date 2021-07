**M5S: riforma Cartabia apre assemblea eletti, Licheri difende prescrizione Bonafede** (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos) – A quanto si apprende, la riforma Cartabia sulla giustizia piomba subito nell’assemblea congiunta dei parlamentari M5S con il capo politico in pectore Giuseppe Conte, appena cominciata a Montecitorio. Ad attaccare, difendendo a spada tratta la prescrizione disegnata dall’ex Guardasigilli Alfonso Bonafede, il capogruppo al Senato Ettore Licheri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos) – A quanto si apprende, lasulla giustizia piomba subito nell’congiunta dei parlamentari M5S con il capo politico in pectore Giuseppe Conte, appena cominciata a Montecitorio. Ad attaccare,ndo a spada tratta ladisegnata dall’ex Guardasigilli Alfonso Bonafede, il capogruppo al Senato Ettore. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

davidefaraone : Sono circa 1000 gli emendamenti alla riforma del processo penale che il M5S ha depositato in commissione giustizia… - petergomezblog : M5s: “L’audizione di Gratteri drammatica, la riforma Cartabia va cambiata”. Depositati in commissione 916 emendamen… - FrancescoBonif1 : Il Pd media sulla riforma della giustizia tra Draghi e Conte per inseguire il giustizialismo di Bonafede, mentre si… - Riccardo_Tim : RT @l_angiolini: secondo me ci sarebbe bisogno di una tirata di orecchie da parte di #Mattarella 1000 emendamenti sulla riforma della giu… - Majden3 : RT @OmbraDuca: Non si molla??? -