M5s | “L’audizione di Gratteri drammatica | la riforma Cartabia va cambiata” Depositati in commissione 916 emendamenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 luglio 2021) Quasi milleper cercare di aggiustare ladella giustizia penale di Marta. Sono quelli presentati dal Movimento 5 stelle allaGiustizia della Camera per modificare ii 24del governo sul processo penale. Questi subnon includono quelli sulla prescrizione (articolo 14 del ddl Bonafede) in quanto il termine per i subscade alle 18. D’altra parte che i 5 stelle volessero modificare lalo avevano annunciato da giorni, già nelle ore immediatamente ...