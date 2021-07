(Di martedì 20 luglio 2021) La procura di Torino ha affidato all’alcuni accertamenti sulle condizioni dei terreni di Salbeltrand in Valsusa dopo la denuncia del sindaco del paese della presenta di cromo esavalente nella falda acquifera. I terreni in questione sono quelli legati allo sviluppo del cantiere della Torino-Lione: qui infatti è previsto che sorga il deposito dello smarino risultante dai lavori della Tav a Chiomonte. Ma già nel 2019 era stata segnalata la presenza di sostanze inquinanti e la procura aveva aperto un’inchiesta. Ora le rilevazioni più recenti, richieste dal Comune valsusino, hanno accertato la presenta di cromo esavalente, altamente cancerogeno, e fibre di amianto. ...

Advertising

nuovasocieta : Inquinamento a Salbertrand, Arpa fa indagini su terreno Tav -

Ultime Notizie dalla rete : Inquinamento Salbertrand

ValsusaOggi

...sull'evidente stato didella zona (perché ci sono di fatto dei cumuli di terreno carichi di amianto ancora oggi stoccati in bella vista nella zona dell'ex Itinera) proponendo,...Il Comune dinei giorni scorsi si è costituito in qualità di persona offesa facendo presente, secondo quanto si è appreso, che alcune rilevazioni più recenti hanno portato alla scoperta ...di ANDREA MUSACCHIO SALBERTRAND – È stato trovato cromo esavalente nell’area di Salbertrand, dove sono previsti, in futuro, i lavori collegati alla costruzione del Tav. Roberto ...Il micidiale composto, "protagonista" del film Erin Brockovich, trovato nell'ex zona industriale dove dovrebbero essere prodotti i rivestimenti ...