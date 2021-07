Il principe Harry sta per pubblicare «il libro più esplosivo del decennio» (Di martedì 20 luglio 2021) Altro che intervista shock a Oprah Winfrey. Sulla famiglia reale britannica si starebbe per abbattere una tegola ancora più devastante. Il principe Harry, come rivela Page Six (informatissimo sito di gossip del New York Post), sta per pubblicare «il libro più esplosivo del decennio». Il nipote della regina Elisabetta II, infatti, ha appena venduto alla casa editrice americana Penguin Random House un libro su cui sta lavorando, in segreto, da ben un anno. Quel libro, manco a dirlo, è un memoriale sulla sua vita (passata) nella royal family. E, manco a dirlo, per gli augusti parenti non promette nulla di buono. Tantopiù che il principe, per buttarlo giù, non si è affidato al primo che passa. Il suo ghostwriter (colui che ha materialmente scritto il libro da lui firmato) sarebbe il premio Pulitzer J.R. Moehringer, già autore di autobiografie di personaggi del calibro di Andre Agassi. Leggi su vanityfair (Di martedì 20 luglio 2021) Altro che intervista shock a Oprah Winfrey. Sulla famiglia reale britannica si starebbe per abbattere una tegola ancora più devastante. Il principe Harry, come rivela Page Six (informatissimo sito di gossip del New York Post), sta per pubblicare «il libro più esplosivo del decennio». Il nipote della regina Elisabetta II, infatti, ha appena venduto alla casa editrice americana Penguin Random House un libro su cui sta lavorando, in segreto, da ben un anno. Quel libro, manco a dirlo, è un memoriale sulla sua vita (passata) nella royal family. E, manco a dirlo, per gli augusti parenti non promette nulla di buono. Tantopiù che il principe, per buttarlo giù, non si è affidato al primo che passa. Il suo ghostwriter (colui che ha materialmente scritto il libro da lui firmato) sarebbe il premio Pulitzer J.R. Moehringer, già autore di autobiografie di personaggi del calibro di Andre Agassi.

