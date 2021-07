Il Passenger locator form, l’altro QRcode per viaggiare in Europa (e nel Regno Unito) (Di martedì 20 luglio 2021) Negli ultimi giorni molte testate hanno raccontato il malcontento di alcuni viaggiatori (o turisti) che sono arrivati all’imbarco negli aeroporti italiani alle prese con un “nuovo” modulo da compilare per ottenere un documento digitale che si somma al Green Pass. In realtà non si tratta di un qualcosa di approvato dal giorno alla note, ma di una norma approvata dalla Commissione Europea lo scorso 17 marzo e recepito dall’Italia attraverso un’ordinanza firmata il 16 aprile. Parliamo del Passenger locator form che – nella sua versione digitale – consegna al cittadino un nuovo QRcode da presentare alle autorità competenti. ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 20 luglio 2021) Negli ultimi giorni molte testate hanno raccontato il malcontento di alcuni viaggiatori (o turisti) che sono arrivati all’imbarco negli aeroporti italiani alle prese con un “nuovo” modulo da compilare per ottenere un documento digitale che si somma al Green Pass. In realtà non si tratta di un qualcosa di approvato dal giorno alla note, ma di una norma approvata dalla Commissione Europea lo scorso 17 marzo e recepito dall’Italia attraverso un’ordinanza firmata il 16 aprile. Parliamo delche – nella sua versione digitale – consegna al cittadino un nuovoda presentare alle autorità competenti. ...

