Il miliardario Bezos va nello spazio: tutto pronto per il primo volo suborbitale. DIRETTA DALLE 15 (Di martedì 20 luglio 2021) tutto pronto per il primo lancio con equipaggio del razzo New Shepard del miliardario Jeff Bezos , patron dell'azienda spaziale Blue Origin e fondatore di Amazon . Il volo è confermato per oggi, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 luglio 2021)per illancio con equipaggio del razzo New Shepard delJeff, patron dell'azienda spaziale Blue Origin e fondatore di Amazon . Ilè confermato per oggi, ...

Advertising

SkyTG24 : A 52 anni esatti dall'allunaggio, il #20luglio è il grande giorno del miliardario #JeffBezos, che volerà nello spaz… - fainformazione : Oggi 20 luglio alle 15,00 tutto pronto per il primo volo dell'azienda spaziale di Jeff Bezos. Tutto pronto per il… - fainfoscienza : Oggi 20 luglio alle 15,00 tutto pronto per il primo volo dell'azienda spaziale di Jeff Bezos. Tutto pronto per il… - IlBoLive : #JeffBezos oggi sarà il secondo miliardario a volare nello #spazio. Il #turismo spaziale non è più un miraggio, ma… - infoiteconomia : Jeff Bezos nello spazio, oggi il lancio di New Shepard: cosa c’è da sapere sul primo volo del miliardario -