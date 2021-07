Green pass Italia, Costa: “In settimana si cambia, solo dopo seconda dose” (Di martedì 20 luglio 2021) Il Green pass “solo dopo la doppia dose di vaccino” perché “le indicazioni scientifiche e i pareri del Cts vanno in questa direzione e questa settimana si andrà verso questa soluzione”. Ad affermarlo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di ‘Agorà Estate’ su RaiTre. “Sento parlare di Green pass alla francese ma noi in Italia usiamo già il Green pass, si può pensare di estenderlo e ampliarlo”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021) Illa doppiadi vaccino” perché “le indicazioni scientifiche e i pareri del Cts vanno in questa direzione e questasi andrà verso questa soluzione”. Ad affermarlo il sottosegretario alla Salute Andreaospite di ‘Agorà Estate’ su RaiTre. “Sento parlare dialla francese ma noi inusiamo già il, si può pensare di estenderlo e ampliarlo”, ha aggiunto. L'articolo proviene daSera.

Advertising

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - borghi_claudio : COVID: IL LEGHISTA BORGHI, “BASTA BUGIE SU EMERGENZA, ECCO DECALOGO ANTI-DELIRIO. NO GREEN PASS” - maxjuve : RT @IlariaBifarini: L’era del Green Pass e dell’uomo codice a barre è arrivata. - nonnadedi : RT @claudiafusani: Giustizia, fisco, concorrenza ma anche ddl Zan e green pass: Draghi tiene il punto, “governo nato per decidere” https://… -