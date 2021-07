Giustizia, Italia: Ue, pandemia e giudici lumaca fanno aumentare rischio corruzione (Di martedì 20 luglio 2021) In Italia onostante siano state introdotte iniziative per combattere il fenomeno, e la collaborazione tra istituzioni funzioni bene, gli sforzi sono «ostacolati dai tempi eccessivi dei processi penali, soprattutto in appello», osserva la Ue L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 luglio 2021) Inonostante siano state introdotte iniziative per combattere il fenomeno, e la collaborazione tra istituzioni funzioni bene, gli sforzi sono «ostacolati dai tempi eccessivi dei processi penali, soprattutto in appello», osserva la Ue L'articolo proviene da Firenze Post.

