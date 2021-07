F1, Christian Horner attacca Wolff: “Ha messo pressione alla Direzione Gara dopo l’incidente di Verstappen” (Di martedì 20 luglio 2021) Il fuoco dialettico è ancora acceso. Il GP di Gran Bretagna, ultimo round del Mondiale 2021 di F1, ha dato modo a tanti di parlare e di esprimere delle valutazioni. La pista ha premiato Lewis Hamilton e la Mercedes, a segno nel GP di casa della scuderia di Brackley e del pilota, prevalendo davanti a un fantastico Charles Leclerc (Ferrari) e all’altro alfiere della Stella a tre punte Valtteri Bottas. Tuttavia, quanto accaduto nel primo giro è il tema su cui dibatte ancora. Il contatto tra Hamilton e l’olandese della Red Bull Max Verstappen, finito a velocità elevata fuori dalla pista e contro le barriere, ha stimolato dei contraddittori notevoli tra addetti ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) Il fuoco dialettico è ancora acceso. Il GP di Gran Bretagna, ultimo round del Mondiale 2021 di F1, ha dato modo a tanti di parlare e di esprimere delle valutazioni. La pista ha premiato Lewis Hamilton e la Mercedes, a segno nel GP di casa della scuderia di Brackley e del pilota, prevalendo davanti a un fantastico Charles Leclerc (Ferrari) e all’altro alfiere della Stella a tre punte Valtteri Bottas. Tuttavia, quanto accaduto nel primo giro è il tema su cui dibatte ancora. Il contatto tra Hamilton e l’olandese della Red Bull Max, finito a velocità elevata fuori dpista e contro le barriere, ha stimolato dei contraddittori notevoli tra addetti ...

Advertising

OA_Sport : #F1 Christian Horner attacca Wolff: il manager britannico accusa il 'collega' di aver avuto un comportamento inacce… - Dr4couis : Christian Horner in a clothing store Ce lo vedo come commesso da Trussardi - FormulaPassion : #F1 | Nella discussione sulle power unit 2025 è entrato anche l'argomento 'rumore': per Toto Wolff non è importante… - alexcobra11 : @_alex91_ @DaniloServadei @EddiePepsi Sì ho visto anche la RedBull, lo stesso Christian Horner sempre di Redbull. - alexcobra11 : Bravo anche Christian Horner. -