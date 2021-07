Davide Tabarelli (Nomisma): "Piano clima irrealistico, lo pagheremo in bolletta" (Di martedì 20 luglio 2021) “Gli obiettivi della Commissione europea sul clima non sono solamente ambiziosi, ma addirittura irrealistici a meno che non smettiamo di crescere e di impoverirci tutti. Ai cittadini e alle imprese va detto che l’ambiente va pagato”. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, è una delle voci più autorevoli in Italia sul tema dell’energia. E come governare l’energia è una della grande questioni aperte dalla transizione verde. A maggior ragione che i target del pacchetto Fit for 55, il braccio operativo del Green Deal, impongono un ritmo di marcia più che accelerato se si vogliono ridurre le emissioni nocive del 55% ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 luglio 2021) “Gli obiettivi della Commissione europea sulnon sono solamente ambiziosi, ma addirittura irrealistici a meno che non smettiamo di crescere e di impoverirci tutti. Ai cittadini e alle imprese va detto che l’ambiente va pagato”., presidente diEnergia, è una delle voci più autorevoli in Italia sul tema dell’energia. E come governare l’energia è una della grande questioni aperte dalla transizione verde. A maggior ragione che i target del pacchetto Fit for 55, il braccio operativo del Green Deal, impongono un ritmo di marcia più che accelerato se si vogliono ridurre le emissioni nocive del 55% ...

