D'Amato punta il dito sui festeggiamenti: 'Più contagi causati dalle sfilate per la Nazionale' (Di martedì 20 luglio 2021) I festeggiamenti per la vittoria degli Europei da parte della Nazionale sarebbero la causa primaria dell'aumento dei contagi nel Lazio: certamente il riversarsi in strada di migliaia di italiani in ... Leggi su globalist (Di martedì 20 luglio 2021) Iper la vittoria degli Europei da parte dellasarebbero la causa primaria dell'aumento deinel Lazio: certamente il riversarsi in strada di migliaia di italiani in ...

Advertising

globalistIT : - SimoNoveOtto : RT @MarcoKappa11: Sono un ragazzo (zi) per bene Sono simpa da far invidia Sono amato dai gruppi Che ne dite @acmilan facciamo un contratti… - KunGrax : RT @MarcoKappa11: Sono un ragazzo (zi) per bene Sono simpa da far invidia Sono amato dai gruppi Che ne dite @acmilan facciamo un contratti… - lellacmilan : RT @MarcoKappa11: Sono un ragazzo (zi) per bene Sono simpa da far invidia Sono amato dai gruppi Che ne dite @acmilan facciamo un contratti… - MarcoKappa11 : Sono un ragazzo (zi) per bene Sono simpa da far invidia Sono amato dai gruppi Che ne dite @acmilan facciamo un con… -