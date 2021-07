Covid | Gissi Cisl Scuola | “Vaccinare anche i precari e coloro che devono affrontare i concorsi”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 20 luglio 2021) "Si parla molto di vaccinazioni obbligatorie pur sapendo che in molte regioni non è stato ancora ridefinito il programma vaccinale con una particolare attenzione per il personale scolastico. In Calabria o in Liguria o in altre regioni, si deve partire al più presto, con mezzi e strumenti straordinari". L'articolo .