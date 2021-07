Carramba! Che sorpresa: Rai1 omaggia ancora una volta Raffaella Carrà con un’altra puntata in replica del suo famoso show (Di martedì 20 luglio 2021) La Rai continua con il sentito ricordo sulle sue reti della grande Raffaella Carrà, artista che ha lasciato un grande vuoto con la sua recente scomparsa. Martedì 20 luglio 2021 è Rai1 il canale scelto per continuare l’omaggio all’icona nostrana con la messa in onda di un’altra replica del famoso programma Carramba! Che sorpresa. Ritorna di nuovo in tv lo show che aveva esordito nel 1995 conquistando grandissima parte del pubblico televisivo e rivoluzionando la televisione con il suo format che metteva al centro i sentimenti della gente ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 luglio 2021) La Rai continua con il sentito ricordo sulle sue reti della grande, artista che ha lasciato un grande vuoto con la sua recente scomparsa. Martedì 20 luglio 2021 èil canale scelto per continuare l’omaggio all’icona nostrana con la messa in onda didelprogrammaChe. Ritorna di nuovo in tv loche aveva esordito nel 1995 conquistando grandissima parte del pubblico televisivo e rivoluzionando la televisione con il suo format che metteva al centro i sentimenti della gente ...

