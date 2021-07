Cane, malattie genetiche legate alla razza (Di martedì 20 luglio 2021) In questa puntata la veterinaria Sabrina affronterà un tema delicato: tutti i cani, che siano di razza o misti, possono soffrire di malattie genetiche che dipendono dall’età, e/o dalla taglia. Parleremo insieme di quelle ereditarie, ovvero quelle che trasmesse dai genitori ai cuccioli. Un tema davvero importante, perché conoscere queste patologie – ed i loro possibili sintomi – può essere d’aiuto al proprietario per prevenire ed intervenire tempestivamente, quando necessario. La malattia genetica è una malattia la cui causa è insita nel genoma stesso dell’individuo, in parole semplici in un errore del DNA. Specifico che le ... Leggi su dilei (Di martedì 20 luglio 2021) In questa puntata la veterinaria Sabrina affronterà un tema delicato: tutti i cani, che siano dio misti, possono soffrire diche dipendono dall’età, e/o dtaglia. Parleremo insieme di quelle ereditarie, ovvero quelle che trasmesse dai genitori ai cuccioli. Un tema davvero importante, perché conoscere queste patologie – ed i loro possibili sintomi – può essere d’aiuto al proprietario per prevenire ed intervenire tempestivamente, quando necessario. La malattia genetica è una malattia la cui causa è insita nel genoma stesso dell’individuo, in parole semplici in un errore del DNA. Specifico che le ...

