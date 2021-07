Bargiggia: "Insigne, De Laurentiis vuole isolare l'agente: ecco il suo piano" (Di martedì 20 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Paolo Bargiggia sul proprio sito web, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto ad incontrare Insigne al ritorno dalle vacanze, in ritiro a Castel Di Sangro ma senza la presenza del suo agente. Il noto giornalista scrive: "Una scelta che denota forse una certa irrequietezza da parte di Lorenzo e della sua famiglia. In ogni caso, questa notizia, se confermata, avvalora quanto abbiamo scritto in questi giorni: ovvero, un certo nervosismo tra l’entourage del capitano del Napoli. Anche perché, al contrario, questa volta De Laurentiis è uscito allo scoperto con la piazza, spiegando ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 20 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Paolosul proprio sito web, Aurelio Desarebbe pronto ad incontrareal ritorno dalle vacanze, in ritiro a Castel Di Sangro ma senza la presenza del suo. Il noto giornalista scrive: "Una scelta che denota forse una certa irrequietezza da parte di Lorenzo e della sua famiglia. In ogni caso, questa notizia, se confermata, avvalora quanto abbiamo scritto in questi giorni: ovvero, un certo nervosismo tra l’entourage del capitano del Napoli. Anche perché, al contrario, questa volta Deè uscito allo scoperto con la piazza, spiegando ...

