Barca-Real, stasera in campo le leggende del classico! (Di martedì 20 luglio 2021) Barcellona – Real Madrid il classico di Spagna, ma forse di tutto il mondo non può e non potrà mai essere una partita come le altre. Non importa se a giocare la sfida di oggi saranno le vecchie glorie dei 2 club, lo spettacolo è assicurato. Dove e quando si gioca il classico della leggende? E' atteso per stasera ore 19:30 il calcio d'inizio fra il Barcellona Legends e Real Madrid Legends. La partita non si giocherà in Spagna, infatti questo nuovo capitolo del classico si giocherà in Israele. Più precisamente a Tel Aviv al Bloomfield Stadium impianto capace di ospitare 29400 persone. La rosa del Barcellona Legends ...

