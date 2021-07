Allegri vuole ricostruire il muro Juve. Ripartendo da Bonucci e Chiellini (ma non solo) (Di martedì 20 luglio 2021) Il ritorno di Massimiliano Allegri in bianconero con la sua dote di pragmatismo nel mettere in campo la squadra è atteso anche per restituire alla Juve il proverbiale muro difensivo che è stato il ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 luglio 2021) Il ritorno di Massimilianoin bianconero con la sua dote di pragmatismo nel mettere in campo la squadra è atteso anche per restituire allail proverbialedifensivo che è stato il ...

Advertising

sportli26181512 : Allegri vuole ricostruire il muro Juve. Ripartendo da Bonucci e Chiellini (ma non solo): Allegri vuole ricostruire… - andy4ita : @LGramellini Guarda... A mio parere dipende cosa vuole Allegri, Max se non è stupido vorrà almeno uno tra Dybala e… - Cucciolina96251 : RT @jvcntrx: Momblano: Allegri non vuole una squadra di 30 giocatori al 10 Agosto. La Juve è indietro su tutto, organizzazioni amichevoli..… - infoitsport : Corriere dello Sport: 'Locatelli più Pjanic per la nuova Juve: Allegri vuole la doppietta' - marco_rogerio_ : RT @calciomercatoit: ??#Juventus, non solo #Locatelli: #Allegri vuole anche #Pjanic -