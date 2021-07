Zoom in rosso, titolo non festeggia acquisto Five9 per 14,7 milioni di dollari (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Affonda sul mercato Zoom Video Communications, che soffre con un calo del 4,43%. La società di servizi di teleconferenza ha annunciato di avere raggiunto l’accordo per il takeover di Five9, per una valutazione dell’azienda di San Ramon di 14,7 miliardi di dollari. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all’indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Zoom Video Communications rispetto all’indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori. Quadro tecnico in evidente ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Affonda sul mercatoVideo Communications, che soffre con un calo del 4,43%. La società di servizi di teleconferenza ha annunciato di avere raggiunto l’accordo per il takeover di, per una valutazione dell’azienda di San Ramon di 14,7 miliardi di. Lo scenario tecnico visto ad una settimana delrispetto all’indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend diVideo Communications rispetto all’indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende ilpotenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori. Quadro tecnico in evidente ...

Advertising

DividendProfit : Zoom in rosso, titolo non festeggia acquisto Five9 per 14,7 milioni di dollari -