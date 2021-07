Videocittà 2021 | la IV edizione dedicata al tema del Pianeta e delle persone

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 19 luglio 2021) Luci, colori e suoni creano immagini. Paesaggi audiovisivi in cui far viaggiare la mente e lasciar scorrere pensieri ed emozioni, con ospiti, dibattiti, talk e videomapping. Tutto questo è, il Festival della Visione ideato da Francesco Rutelli, per l’dedicato a “People and Planet”, ovvero al rapporto tra uomo e, e che, per la sua quartasi svolgerà all’Eur, a Roma, dal 15 al 19 settembre, con un ricco palinsesto, per poi continuare online lungo tutto il corso dell’anno. Con la direzione artistica di Francesco Dobrovich,è organizzato con ...