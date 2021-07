VIDEO | Osimhen firma gli autografi ai tifosi presenti a DIMARO! (Di lunedì 19 luglio 2021) Victor Osimhen alla fine dell'allenamento si è fermato a firmare gli autografi ai tifosi presenti a Dimaro. L'attaccante nigeriano insieme a Diego Demme e Mario Rui ha firmato autografi ai tifosi sui prodotti comprati allo store azzurro. #Osimhen #napoli #dimaro Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 luglio 2021) Victoralla fine dell'allenamento si è fermato are gliaia Dimaro. L'attaccante nigeriano insieme a Diego Demme e Mario Rui hatoaisui prodotti comprati allo store azzurro. ##napoli #dimaro

Advertising

gilnar76 : VIDEO | Osimhen firma gli autografi ai tifosi presenti a DIMARO! #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - CorSport : #Osimhen incontra i #tifosi del Napoli in ritiro: foto e video - salvione : Osimhen incontra i tifosi del Napoli in ritiro: foto e video - PartenoPesce : RT @Napoli_Report: #Osimhen, #Demme e #MarioRui incontrano i tifosi a Dimaro per firmare le maglie modello Argentina. @GifGifuni @radiomart… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Osimhen firma autografi a Dimaro -