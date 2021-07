Torre Annunziata, colpo al mercato della droga: sette arresti (Di lunedì 19 luglio 2021) Torre Annunziata, i carabinieri eseguono sette arresti: sono indagati di detenzione e spaccio di droga. Ricostruiti più di 500 episodi Il palazzo di giustizia di Torre Annunziata (WebSource)Questa mattina a Torre Annunziata, nel Napoletano, i carabinieri sono intervenuti con un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di sette persone. I militati hanno dato esecuzione di un’ordinanza firmata dal Gip del Tribunale su richiesta della locale Procura della Repubblica. ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 19 luglio 2021), i carabinieri eseguono: sono indagati di detenzione e spaccio di. Ricostruiti più di 500 episodi Il palazzo di giustizia di(WebSource)Questa mattina a, nel Napoletano, i carabinieri sono intervenuti con un’operazione antiche ha portato all’arresto dipersone. I militati hanno dato esecuzione di un’ordinanza firmata dal Gip del Tribunale su richiestalocale ProcuraRepubblica. ...

Advertising

fattidinapoli : NAPOLI: TORRE ANNUNZIATA, OPERAZIONE IN CORSO DA PARTE DEI CARABINIERI N... - NuovoSud : Sette arresti a Torre Annunziata per detenzione e spaccio di droga - fattidinapoli : Napoli: Torre Annunziata, operazione in corso da parte dei Carabinieri nel Napoletano. 7 Arr... -… - iISud24 : Torre Annunziata, detenzione e spaccio di droga: 7 arresti | Video #19luglio #Italia #Notizie #Cronaca #Napoli… - statodelsud : Droga, operazione a Torre Annunziata: sette arresti -