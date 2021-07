Temptation Island, le anticipazioni: un altro falò immediato (Di lunedì 19 luglio 2021) Temptation Island: LA QUARTA PUNTATA Come ogni lunedì, oggi 19 luglio, andrà in onda su Canale 5 in prima serata, il programma televisivo più tentatore di sempre, Temptation Island. Ecco cosa accadrà in questa quarta puntata. LEGGI ANCHE Temptation Island, doppio appuntamento. Ecco quando la finale QUALE COPPIA È RIMASTA? Questa nona edizione, con la conduzione di Filippo Bisciglia, è piuttosto veloce. Già nella seconda puntata, una coppia è andata via, ossia Tommaso e Valentina. Difatti, nonostante lui fosse molto geloso della fidanzata, si è poi invaghito della single Giulia, con cui ha ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 luglio 2021): LA QUARTA PUNTATA Come ogni lunedì, oggi 19 luglio, andrà in onda su Canale 5 in prima serata, il programma televisivo più tentatore di sempre,. Ecco cosa accadrà in questa quarta puntata. LEGGI ANCHE, doppio appuntamento. Ecco quando la finale QUALE COPPIA È RIMASTA? Questa nona edizione, con la conduzione di Filippo Bisciglia, è piuttosto veloce. Già nella seconda puntata, una coppia è andata via, ossia Tommaso e Valentina. Difatti, nonostante lui fosse molto geloso della fidanzata, si è poi invaghito della single Giulia, con cui ha ...

