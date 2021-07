Temptation Island, Alessandro vicino a Carlotta entra in camera sua: la reazione di Jessica – VIDEO (Di lunedì 19 luglio 2021) La quarta puntata di Temptation Island che andrà in onda stasera, metterà a dura prova gli equilibri instabili di Alessandro (tutto casa e palestra) e Jessica, la fidanzata stanca di avere al suo fianco un uomo senza entusiasmo. Temptation Island, Alessandro vicino a Carlotta: la reazione di Jessica Nel nuovo appuntamento di Temptation Island condotto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 19 luglio 2021) La quarta puntata diche andrà in onda stasera, metterà a dura prova gli equilibri instabili di(tutto casa e palestra) e, la fidanzata stanca di avere al suo fianco un uomo senza entusiasmo.: ladiNel nuovo appuntamento dicondotto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

