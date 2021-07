Temptation Island 9, Alessandro Autera trova una sintonia con la single Carlotta, Alessio Tanoni si dispera dopo le clip di Natascia Zagato (Di martedì 20 luglio 2021) È appena andata in onda su Canale 5 la quarta puntata della nona edizione di Temptation Island, il programma condotto come sempre da Filippo Bisciglia. Nella terza puntata Claudia Venturini e Stefano “Ste” Socionovo hanno lasciato insieme il programma dopo il falò anticipato. Le quattro coppie rimaste all’Is Morus Relais sono: Manuela Carriero e Stefano Sirena, Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Jessica Mascheroni e Alessandro Autera ed infine Floriana Angelica e Federico Rasa. Proprio la loro relazione ha aperto l’appuntamento di questa ... Leggi su isaechia (Di martedì 20 luglio 2021) È appena andata in onda su Canale 5 la quarta puntata della nona edizione di, il programma condotto come sempre da Filippo Bisciglia. Nella terza puntata Claudia Venturini e Stefano “Ste” Socionovo hanno lasciato insieme il programmail falò anticipato. Le quattro coppie rimaste all’Is Morus Relais sono: Manuela Carriero e Stefano Sirena,, Jessica Mascheroni eed infine Floriana Angelica e Federico Rasa. Proprio la loro relazione ha aperto l’appuntamento di questa ...

