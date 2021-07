Advertising

Gazzetta_NBA : Suns spalle al muro. Paul: “Vincere o si va in vacanza” #NbaFinals - AllAroundnet : @NBAOfficial #Playoffs2021 #Finals2021 #Gara5 spettacolo a #Phoenix, vincono i @Bucks ed ora i @Suns sono spalle al… -

Ultime Notizie dalla rete : Suns spalle

La Gazzetta dello Sport

...- 6al muro). Ma i dubbi sulla salute di Chris Paul rimangono , e forse bisognerà attendere la fine di queste serie finale per sapere tutta la verità al riguardo . Sempre che il n°3 dei...Phoniex si ritrovaal muro nonostante i 40 punti di Booker, i 21 di Chris Paul e i 20 di DeAndre Ayton. Idevono vincere in trasferta per tenere viva la serie.La giocata decisiva di Holiday in gara-5 è solo l'ultima delle tante cose utili che fa in campo la guardia dei Bucks.Una folle gara 5 delle NBA Finals vede i Milwaukee Bucks vincere sui Phoenix Suns grazie ad una prestazione immensa di Jrue Holiday.