Roma, Costanzo: “Settimana cruciale per lo stadio, sono fiducioso” (Di lunedì 19 luglio 2021) Il responsabile delle strategie di comunicazione della Roma Maurizio Costanzo è intervenuto a ‘Te la do io Tokyo‘, su Centro Suono Sport 101.5: “Questa Settimana sarà decisiva per il nuovo stadio. Siamo pronti a festeggiare se le cose dovessero andare bene, così come a fare casino qualora bocciassero il progetto. Personalmente sono fiducioso, nonostante qualche consigliere stia facendo il gioco delle tre carte. Tra sette giorni ne sapremo di più“. L’82enne ha poi concluso con una battuta sui Friedkin: “Non li ho più visti, sono molto impegnati in giro per il mondo per via ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Il responsabile delle strategie di comunicazione dellaMaurizioè intervenuto a ‘Te la do io Tokyo‘, su Centro Suono Sport 101.5: “Questasarà decisiva per il nuovo. Siamo pronti a festeggiare se le cose dovessero andare bene, così come a fare casino qualora bocciassero il progetto. Personalmente, nonostante qualche consigliere stia facendo il gioco delle tre carte. Tra sette giorni ne sapremo di più“. L’82enne ha poi concluso con una battuta sui Friedkin: “Non li ho più visti,molto impegnati in giro per il mondo per via ...

Advertising

sportface2016 : #Roma, #Costanzo: “Settimana cruciale per lo stadio, sono fiducioso” - macho_morandi : La roma manco gli aggiornamenti sul risultato delle amichevoli. Eh ma Maurizio Costanzo Show - marcovarini : #Costanzo mitiga l’attesa per il #derby ??? Mio pezzo per #DDD #RomaLazio #tensione #tv - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? #MaurizioCostanzo parla nel suo odierno editoriale ?? 'Esagerato cominciare già a parlare del #derby' ?? Ecco le sue p… - Ailand1992 : RT @siamo_la_Roma: ?? #MaurizioCostanzo parla nel suo odierno editoriale ?? 'Esagerato cominciare già a parlare del #derby' ?? Ecco le sue p… -