Pronti emendamenti per mediare Ma Letta | ddl Zan ottimo | avanti

(Di lunedì 19 luglio 2021) "Siamo convinti che il testo approvato alla Camera sia untesto e vogliamo spingere perché vada. Ma non siamo aperti al confronto con chi in Europa prende iniziative contro la comunità ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pronti emendamenti

Orizzonte Scuola

A scrutinio segreto,"neutri" come quelli delle autonomie - è il ragionamento di chi tifa per la mediazione - risultano più votabili di quelli leghisti. Ma lo scrutinio segreto è una ...... cadde di fatto proprio sulla giustizia, perché neanche i transfughi dal centrodestraad ... La delegazione ministeriale che ha dato via libera aglidel governo sulla giustizia questo ...(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Qualche minuto fa in commissione è stato approvato un emendamento al Decreto semplificazione ... Grillo nel corso dell'evento "Licenze obbligatorie: l'Italia è pronta?" ...Il primo incontro tra Draghi e Conte dopo il passaggio della campanella a febbraio è ritenuto cruciale soprattutto per le sorti di una riforma ...