Pistoia, commerciante no vax vieta l’ingresso ai vaccinati: “Sono contagiosi” (Di lunedì 19 luglio 2021) Pistoia, commerciante no vax vieta l’ingresso ai vaccinati “vietato l’ingresso ai vaccinati negli ultimi 14 giorni”: è quanto si legge in un cartello che un commerciante no vax di Pistoia ha affisso al di fuori del suo negozio. Secondo quanto riportano le cronache locali, il cartello è stato affisso in un negozio in via del Can Bianco, nel pieno centro di Pistoia, in Toscana. Sul cartello vi è scritto che l’ingresso è vietato “a coloro che si Sono ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 luglio 2021)no vaxaitoainegli ultimi 14 giorni”: è quanto si legge in un cartello che unno vax diha affisso al di fuori del suo negozio. Secondo quanto riportano le cronache locali, il cartello è stato affisso in un negozio in via del Can Bianco, nel pieno centro di, in Toscana. Sul cartello vi è scritto cheto “a coloro che si...

