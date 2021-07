Ordine: «Allegri scambierebbe subito Ronaldo con Icardi» (Di lunedì 19 luglio 2021) Il noto giornalista, nella sua intervista a Radio 24, ha parlato del possibile scambio tra Juve e Psg riguardante i due bomber Il giornalista Francesco Ordine ha parlato ai microfoni di Radio 24 nel corso di “Tutti Convocati”. Ecco le sue dichiarazioni in merito alla situazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus, sulla permanenza o meno. Ronaldo – «Vero che Allegri è preparato ad entrambe le ipotesi su Ronaldo, vi cito un virgolettato: se rimane va bene, se rimane e si allena come dico io va bene, se non rimane troveremo una soluzione». SCAMBIO Ronaldo Icardi – ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Il noto giornalista, nella sua intervista a Radio 24, ha parlato del possibile scambio tra Juve e Psg riguardante i due bomber Il giornalista Francescoha parlato ai microfoni di Radio 24 nel corso di “Tutti Convocati”. Ecco le sue dichiarazioni in merito alla situazione di Cristianoalla Juventus, sulla permanenza o meno.– «Vero cheè preparato ad entrambe le ipotesi su, vi cito un virgolettato: se rimane va bene, se rimane e si allena come dico io va bene, se non rimane troveremo una soluzione». SCAMBIO– ...

