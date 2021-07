Napoli | Emerson e Zakaria bloccati Rinnovo Insigne | incontro con De laurentiis

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 19 luglio 2021) CALCIOMERCATOsono i due tormentoni di questa calda estate per gli azzurri. Nel corso della Domenica sportiva, sono emerse alcune novità per quanto riguarda le operazioni di mercato del club di Aurelio De. “Lorenzodiscuterà del suo futuro direttamente con Aurelio De. Il capitano ed il presidente del. avranno un faccia a faccia quando il numero 10 della Nazionale Italiana avrà terminato le sue ferie e raggiungerà i compagni a Castel di Sangro, in Abruzzo, per la seconda parte del ritiro prestagionale agli ...