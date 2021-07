Napoli | Bagni | ' Palmieri? Se arrivasse a 4 milioni penserei a Insigne'

(Di lunedì 19 luglio 2021)- Salvatore, ex giocatore delnegli anni '80, è intervenuto a Radio Marte .è partito dicendo la sua opinione nei riguardi di Osimhen e di come Spalletti lo sta valorizzando ...

- Salvatore, ex giocatore delnegli anni '80, è intervenuto a Radio Marte .è partito dicendo la sua opinione nei riguardi di Osimhen e di come Spalletti lo sta valorizzando ...Ai 'Mafalda 56', sul lungomare Alighieri è infatti in programma l'incontro pubblico con il ... Con il dottor Loiacono interverranno Raniero Di, Giampiero Carboni, e Gioele Tartaglia. Per ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto l'ex azzurro Salvatore Bagni, dirigente. "Osimhen? Si diceva che il Napoli aveva preso un altro Vargas. Ora anche Spalletti ...L'ex Napoli su Victor Osimhen: 'Bisogna dargli tempo. Negli ultimi 2 mesi e mezzo ha fatto tutte le cose bene e si parlava di un altro giocatore'.