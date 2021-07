Mattarella ricorda Borsellino: strage segna profondamente la nostra storia (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - «L'attentato di via D'Amelio, ventinove anni or sono, venne concepito e messo in atto con brutale disumanità. Paolo Borsellino pagò con la vita la propria rettitudine e la coerenza di uomo delle istituzioni. Con lui morirono gli agenti della scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina". Sergio Mattarella ricorda la strage in cui fu assassinato il giudice antimafia, dopo soli due mesi dall'attentato contro Giovanni Falcone, e spiega che "la memoria di quella strage, che ha segnato così profondamente la ... Leggi su agi (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - «L'attentato di via D'Amelio, ventinove anni or sono, venne concepito e messo in atto con brutale disumanità. Paolopagò con la vita la propria rettitudine e la coerenza di uomo delle istituzioni. Con lui morirono gli agenti della scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina". Sergiolain cui fu assassinato il giudice antimafia, dopo soli due mesi dall'attentato contro Giovanni Falcone, e spiega che "la memoria di quella, che hato cosìla ...

