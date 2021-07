Mali: l’Onu rafforzerà al più presto il suo contingente (Di lunedì 19 luglio 2021) Sabato, in Mali, alcuni uomini armati hanno rapito tre cittadini cinesi e due mauritani nei pressi di un cantiere a sud-ovest del Paese. A seguito della crescete ondata di violenze, il segretario dell’Onu, Antonio Guterres, potrebbe aumentare il contingente militare nel paese africano. Cosa è successo in Mali? Nella giornata di sabato, gli assalitori hanno Leggi su periodicodaily (Di lunedì 19 luglio 2021) Sabato, in, alcuni uomini armati hanno rapito tre cittadini cinesi e due mauritani nei pressi di un cantiere a sud-ovest del Paese. A seguito della crescete ondata di violenze, il segretario del, Antonio Guterres, potrebbe aumentare ilmilitare nel paese africano. Cosa è successo in? Nella giornata di sabato, gli assalitori hanno

Advertising

Lukyluke311 : RT @eastwestEU: Guterres ha chiesto al Consiglio di sicurezza di autorizzare l’invio di ulteriori truppe in Mali per contrastare l'espansio… - eastwestEU : Guterres ha chiesto al Consiglio di sicurezza di autorizzare l’invio di ulteriori truppe in Mali per contrastare l'… - eastwestEU : L’Onu chiede l’invio di più truppe in Mali. L’azienda taiwanese di chip TSMC si inserisce nella guerra commerciale… -

Ultime Notizie dalla rete : Mali l’Onu L'Onu chiede l'invio di più truppe in Mali. Le notizie di oggi Eastwest