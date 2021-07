L'omicidio di Paolo Borsellino 29 anni dopo, un punto (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - Un depistaggio che non è mai finito. Nuove indagini, processi, ex pentiti che tornano alla ribalta... Un'ombra lunga che ancora non è stata dissolta. Cinquantasette giorni separano la strage di Capaci del 23 maggio 1992 da quella di via D'Amelio del 19 luglio. Ventinove anni i due eccidi da una verità piena la cui ricerca è ancora in corso tra nuove e false piste. Un tempo tragico, oscuro e colmo di tensione. Gli attentati contro Giovanni Falcone e Paolo Borsellino si consumarono in un contesto di incapacità e complicità che va ben oltre il livello della mafia, in un quadro, certificato da una sentenza, di "colossale ... Leggi su agi (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - Un depistaggio che non è mai finito. Nuove indagini, processi, ex pentiti che tornano alla ribalta... Un'ombra lunga che ancora non è stata dissolta. Cinquantasette giorni separano la strage di Capaci del 23 maggio 1992 da quella di via D'Amelio del 19 luglio. Ventinovei due eccidi da una verità piena la cui ricerca è ancora in corso tra nuove e false piste. Un tempo tragico, oscuro e colmo di tensione. Gli attentati contro GiovFalcone esi consumarono in un contesto di incapacità e complicità che va ben oltre il livello della mafia, in un quadro, certificato da una sentenza, di "colossale ...

